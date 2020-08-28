سوني تفتح الطلب المسبق على أجهزة ألعاب بلايستيشن 5

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خصصت شركة سوني صفحة جديدة على موقعها الإلكتروني لتتيح للمستخدمين الطلب المسبق على أجهزة بلايستيشن 5 “PS5” والبداية من الولايات المتحدة تمهيدًا لإطلاق الجهاز مع نهاية العام الحالي، وربما يتبع هذه الخطوة فتح الطلب المسبق في أسواق أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وتقول الشركة اليابانية على موقعها بأن هناك عدد محدود من أجهزة ألعابها الجديدة ستكون متاحة للطلب المسبق، ولذلك فإنها ستقوم باختيار عدد من المسجلين لإرسال دعوات خاصة لهم للحصول على أجهزتهم.

ويمكن للمستخدمين التسجيل للطلب المسبق للجيل الجديد من أجهزة الألعاب من خلال تعبئة الطلب البسيط من هنا، حيث يتطلب رمز المستخدم الخاص PSN ID. بعدها ستقوم سوني باختيار عدد من المسجلين وارسال بريد إلكتروني لهم عبر البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب مع تعليمات ومعلومات حول كيفية الحصول على الجهاز المختار عند صدوره.

ستكون هذه الفرصة مميزة للاعبين حول العالم للحصول على أجهزتهم مبكرًا، لاسيما بوجود الوضع الصحي العالمي واقتراب موعده من العطلات.

على العموم، سيتمكن اللاعبون المختارون من الحصول على أجهزتهم والملحقات التالية:

1 جهاز بلايستيشن 5 (اختيار جهاز واحد بين النسخة العادية PS5 أو النسخة الرقمية PS5 Digital Edition).

2 يد تحكم Dualsense الجديدة.

2 وحدة شحن ليدي التحكم Dualsense.

2 سماعة لاسلكية Pulse 3D Wireless Headsets.

2 ريموت – في حال مشاهدة المحتوى.

2 كاميرا HD.





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