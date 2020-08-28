غرفة الرياض تعلن 75 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن طرح (75) وظيفة متنوعة للرجال والنساء (إدارية، هندسية، تقنية) وذلك خلال الاسبوع الحالي لحملة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات التالية:

1- الوظائف المتاحة للرجال:

شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات الدولية (للرجال):

– مهندس مشاريع (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية)

– مهندس كهربائي (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية)

– مهندس صيانة (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية)

شركة أصيل المحدودة (للرجال):

– كاشير (لحملة الثانوية مع إجادة اللغة الإنجليزية)

شركة الصافي دانون (للرجال):

– مشرف مبيعات (لحملة الشهادة الجامعية)

– منشط مبيعات (لحملة الثانوية العامة)

– فني تبريد وتكييف (لحملة الدبلوم)

شركة المطاعم الأهلية – أمريكانا (للرجال):

– فني صيانة أجهزة تكييف (لحملة دبلوم صيانة أو كهرباء)

– فني صيانة أجهزة كهربائية (لحملة دبلوم صيانة أو كهرباء)

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2- الوظائف المتاحة للنساء:

شركة رود (للنساء):

– مديرة مشروع (لحملة بكالوريوس إدارة أعمال مع خبرة سنتين وإجادة الإنجليزية)

– محاسبة (لحملة بكالوريوس محاسبة)

– موظفة دعم فني (لحملة بكالوريوس حاسب آلي أو تقنية معلومات)

– أخصائي تسويق (لحملة بكالوريوس تسويق)

– سكرتيرة (لحملة بكالوريوس إدارة أعمال مع إجادة الإنجليزية)

شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات الدولية (للنساء):

– مسؤولة تسويق هاتفي (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل خبرة)

– مسؤولة مساندة العمليات (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل خبرة)

– مسؤولة مساندة المبيعات (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل خبرة)

شركة أصيل المحدودة (للنساء):

– موظفة استقبال (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية)

– موظفة كاشير (لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية)

شركة الروابط العالمية (للنساء):

– محاسبة (لحملة بكالوريوس ويفضل وجود خبرة)

– موظفة استقبال (لحملة بكالوريوس ويفضل وجود خبرة)

– باريستا (لحملة بكالوريوس ويفضل وجود خبرة)

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/8هـ ولمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط: http://bit.ly/2P8YKxy ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل).

