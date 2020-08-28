مستشفى الهيئة الملكية بينبع يعلن وظائف صحية للجنسين حديثي التخرج

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تعلن الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف صحية للرجال والنساء بمسمى (أخصائي تمريض) في مستشفى الهيئة الملكية بينبع، لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:

الشروط:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (التمريض) بتقدير لا يقل عن جيد.

– معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة.

– حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي.

– لا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/8هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3gFmBNS ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

