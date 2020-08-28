مستشفى الهيئة الملكية بينبع يعلن وظائف صحية للجنسين حديثي التخرج

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تعلن الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف صحية للرجال والنساء بمسمى (أخصائي تمريض) في مستشفى الهيئة الملكية بينبع، لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (التمريض) بتقدير لا يقل عن جيد.
– معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة.
– حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي.
– لا يشترط الخبرة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/8هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3gFmBNS ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.
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