منظمة التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية بكل إجراءاتها التي تتخذها لحماية أراضيها

أشاد الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لتمكنها من درء الهجمات الإرهابية، باعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران.

واستنكر الأمين العامّ بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مجددًا التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.