مدير تعليم مكة المكرمة يُشارك المعلمين عبر منصة «مدرستي» الافتراضية

شارك المدير العامّ للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي المعلمين المتدربين عبر منصة «مدرستي» التدريبية في عدد من قاعاتها الافتراضية.

وأبدى الدكتور الزائدي إعجابه بما شاهده في تلك القاعات الافتراضية عبر منصة "مدرستي" التدريبية من إمكانات تدريبية عالية، وخبرات تعليمية وتربوية مميزة؛ وُجّهت للملتحقين بها من شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة.

وأشاد مدير تعليم مكة بالمعلمين المتدربين خلال مشاركته لهم في عدد من القاعات الافتراضية بالمنصة، مُنوهًا بحرصهم على دعم الرحلة التعليمية، واهتمامهم وتفاعلهم مع البرامج التدريبية المقدمة لهم عبر المنصة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم نحو تحقيق عام دراسي مميز؛ حافل بالمنجزات ومحقق للطموحات.