توضيح من «توكلنا» حول أنواع الجوالات المتاح عليها وطريقة التحميل

بيَّن آلية الحصول عليها

أوضح تطبيق «توكلنا» أنواع الجوالات المتاح عليها وطريقة التحميل عبر متجري «جوجل بلاي، وهواوي». وأضافت التطبيق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الخدمة متاحة لجوالات أندرويد «جوجل، هواوي» وقريبًا لأجهزة ios. Advertisements ويكون تحميل التطبيق كالتالي: متجر جوجل بلاي متجر هواوي

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