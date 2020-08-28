بتوجيه من الوزير آل الشيخ.. «التعليم عن بعد» يتصدر خطبة الجمعة اليوم بمساجد المملكة

تتناول دور الأسرة في إنجاحه
يؤدي أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم في المملكة، حول أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه.
يأتي ذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة اليوم عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه، مواكبة لجهود ولاة الأمر في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن؛ واستمرارًا لدور الوزارة في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد ومنبر الجمعة.
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