سياسي / ترامب يعلن رسميا قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية



واشنطن 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وأكد ترامب في كلمة له في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، متعهدا بأن يكون الاقتصاد الأمريكي في حال فوزه بولاية ثانية أقوى اقتصاد في التاريخ.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

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07:31ت م

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