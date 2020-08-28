سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي الذى تلقاه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج من سفير بريطانيا نيكولاس هوبتون، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات

الثنائية بين بلاده وحكومة الوفاق، مؤكدا أن حكومة المملكة المتحدة ستعمل على إنجاح المسار السياسي ودعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشارت إلى إدانة اتحاد القبائل الليبية أعمال القمع الوحشية المنفذة بحق المتظاهرين والمحتجين على الأوضاع المعيشية في طرابلس وسرت، وأدت إلى عدد من الوفيات والإصابات والاعتقالات، مؤكدا أن الخروج الجماهيري والعصيان المدني السلمي أصبح واجبا وطنيا.

ونقلت تأكيد الناطق باسم القيادة العامة اللواء الليبية أحمد المسماري رصد تحركات عدة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية وتحديدا في منطقة "أم الأرانب"، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم كانت لديهم تحركات كبيرة جدا يوم الثلاثاء، مذكرا أن هناك عددا من عناصر التنظيم الإرهابي في طرابلس، وذلك بعدما فروا من بنغازي.

ونوهت إلى قلق منظمة الصحة العالمية من الانتشار السريع لفيروس

وتناولت لقاء المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، ومسؤولين آخرين في الرباط، مشيدة بجهود التواصل التي تبذلها المملكة المغربية بغية الوصول لحل النزاع الليبي، معبرة عن تطلعها إلى دعم المغرب البناء والمستمر في الملف الليبي في إطار اتفاق الصخيرات ونتائج مؤتمر برلين.

وأخبرت عن اتهام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج،تركيا، بمواصلة عرقلة جهود الحلف للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة بهدف وقف تدفقها إلى ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على الاتصال الهاتفي الذى تلقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم خلاله بحث سبل دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، والبدء في إجراء مشاورات سياسية بين الأطراف المختلف والتمسك بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما ناقش الرئيسان المستجدات في ليبيا ومالي.

// انتهى //

07:23ت م

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طرابلس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي الذى تلقاه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج من سفير بريطانيا نيكولاس هوبتون، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقاتالثنائية بين بلاده وحكومة الوفاق، مؤكدا أن حكومة المملكة المتحدة ستعمل على إنجاح المسار السياسي ودعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.وأشارت إلى إدانة اتحاد القبائل الليبية أعمال القمع الوحشية المنفذة بحق المتظاهرين والمحتجين على الأوضاع المعيشية في طرابلس وسرت، وأدت إلى عدد من الوفيات والإصابات والاعتقالات، مؤكدا أن الخروج الجماهيري والعصيان المدني السلمي أصبح واجبا وطنيا.ونقلت تأكيد الناطق باسم القيادة العامة اللواء الليبية أحمد المسماري رصد تحركات عدة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية وتحديدا في منطقة "أم الأرانب"، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم كانت لديهم تحركات كبيرة جدا يوم الثلاثاء، مذكرا أن هناك عددا من عناصر التنظيم الإرهابي في طرابلس، وذلك بعدما فروا من بنغازي.ونوهت إلى قلق منظمة الصحة العالمية من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في ليبيا في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس.وتناولت لقاء المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، ومسؤولين آخرين في الرباط، مشيدة بجهود التواصل التي تبذلها المملكة المغربية بغية الوصول لحل النزاع الليبي، معبرة عن تطلعها إلى دعم المغرب البناء والمستمر في الملف الليبي في إطار اتفاق الصخيرات ونتائج مؤتمر برلين.وأخبرت عن اتهام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج،تركيا، بمواصلة عرقلة جهود الحلف للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة بهدف وقف تدفقها إلى ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على الاتصال الهاتفي الذى تلقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم خلاله بحث سبل دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، والبدء في إجراء مشاورات سياسية بين الأطراف المختلف والتمسك بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما ناقش الرئيسان المستجدات في ليبيا ومالي.// انتهى //07:23ت م0011

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