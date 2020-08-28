

برلين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9288 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء 213.2 شخص من المرض.

// انتهى //

07:14ت م

0010



برلين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1571 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 239936 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9288 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء 213.2 شخص من المرض.// انتهى //07:14ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.