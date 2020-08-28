السعودية اليوم / الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة التسعة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص وافدين من الخارج​​​.

وبحسب البيان بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 85013، بما في ذلك 288 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80091 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .

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07:02ت م

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بكين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة التسعة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص وافدين من الخارج​​​.وبحسب البيان بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 85013، بما في ذلك 288 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80091 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .// انتهى //07:02ت م0009

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