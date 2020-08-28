شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة ابتزاز فتاة لمسن عبر أحد تطبيقات التواصل بـ«صورة مخلة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد الخبير التقني سعيد الدويغري، قصة تعرض أحد المسنين لواقعة ابتزاز بعدما استدرجته فتاة مراهقة وصورته في أوضاع مخلة لاستغلاله وابتزازه مادياً.

وأوضح سعيد الدويغري خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن أحد كبار السن اخترق هاتفه بواسطة فتاة صغيرة في السن بعد أن استدرجته وقامت بتصويره في أوضاع مخلّة، وبعد ذلك قامت بابتزازه.

وأكد الخبير التقني، أن اختراق الأجهزة الذكية والحسابات والـ "واتساب" موجود منذ بداية ظهور "الإنترنت"، داعياً الشباب إلى ضرورة وضع حماية لهواتف آبائهم وأمهاتهم وتوعيتهم بهذا الأمر، منعاً لحدوث أي ضرر.

ونصح "الدويغري" الآباء بعدم المبالغة في شراء أجهزة ذكية بأسعار باهظة الثمن للأطفال، وإنما يكفي شراء جهاز بسعر بسيط مع وضع برامج أصلية لحمايته من الاختراق، لافتًا إلى أنه في حال تم اختراق الحساب أو الجهاز يجب التواصل مع الدعم الفني للحماية.