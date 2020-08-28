صورة تاريخية تظهر الملك فيصل أثناء افتتاحه كلية البترول في الظهران

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت صورة تاريخية عن الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء افتتاحه كلية البترول في مدينة الظهران. كشفت صورة تاريخية عن الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء افتتاحه كلية البترول في مدينة الظهران. وجاء في الصورة التي يعود تاريخها لعام 1384 هـ (1964 م)، الملك فيصل وهو يقف في إحدى قاعات المحاضرة بالكلية بحضور عدد من الطلاب، ويرافقه عدد من الأشخاص الأجانب والسعوديين.

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