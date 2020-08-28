«التعليم» توقف خدمات الشاي والقهوة بالمدارس.. والسلام «نظر»

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا إلى جميع مدارس التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ورياض الأطفال (الحكومي والأهلي) شدَّدت فيه على تطبيق التدابير الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا.

وتشمل الضوابط الاحترازية الواردة بالتعميم، إيقاف خدمات القهوة والشاي، وتجنب طلب العمالة لغير للضرورة، سواء كانت العمالة المطلوبة عمال التغذية أو التوصيل أو غيرها، فضلًا عن الالتزام بلبس الكمامة (القماشية أو الطبية) والتخلص منها في مكان آمن بعد الاستخدام، ومنع المصافحة؛ ليكون السلام بالنظر فقط.

كما تشمل الضوابط الوقائية التي تضمَّنها التعميم الصادر من وزارة التعليم، منع التجمعات في المكاتب والممرات أو التنقل بين المكاتب دون حاجة عملية لذلك، وتفعيل وسائل التواصل التقنية؛ لتحجيم الاتصال المباشر بين منسوبي ومنسوبات المدرسة، بالإضافة إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الواردة في الدليل الوزاري الإرشادي بشأن العودة لمقرات العمل، وتنفيذ الإجراءات التنظيمية والفنية لبيئة العمل.

Advertisements

ويستهدف التعميم أيضًا، تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، ومنع المصافحة وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال والعطاس، والغسل المستمر لليدين بالصابون والماء أو استخدام المعقم الكحولي (نسبة الكحول لا تقل عن 70%).

ووفق التعميم، فإنه في حالة شعور الموظف بأحد الأعراض الصحية التي تشمل: «ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق»؛ يجب عدم الحضور للمدرسة والتواصل المباشر عبر القنوات العامة، وهي (تطبيق موعد، تطبيق تطمن، الرقم 937).

ونوَّه التعميم، بضرورة تبليغ المدرسة مباشرة عن أسباب التغيب عن العمل وتزويد إدارتها بالتقارير الطبية التشخيصية للحالة، وإفصاح الموظف عن حالته الصحية (سواء كان حالة مصابة بفيروس كورونا أو مخالطة لحالة إيجابية)، على أن تتولى إدارة المدرسة مخاطبة مكتب التعليم التابعة له لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالبلاغات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.