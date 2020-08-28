شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية عنيزة» تنفذ أكثر من 19 ألف جولة رقابية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وبين وكيل الخدمات بالبلدية محمد الحركان أن أعمال البلدية الرقابية لم تتأثر خلال جائحة كورونا، وذلك بفضل الله ثم بفضل خطة العمل التي تدرسها وتنفذها البلدية بشكل سنوي لأعمال الرقابة الميدانية لمختلف القطاعات، حيث تم القيام بالأعمال الرقابية بوضعها المعتاد إضافة للرقابة المشددة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وتابع الحركان أنه تم خلال نفس الفترة ضبط أكثر من 4100 مخالفة، بالإضافة لمصادرة أكثر من 3800 كجم من مختلف المواد الغير صالحة للاستهلاك وفقاً للرقابة الميدانية وبدعم من مختبر البلدية الذي يقوم بتنفيذ الفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى تنفيذ 100 جولة مشتركة مع قطاعات حكومية أخرى كهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة وسلامة السلع والأغذية المعروضة للمستهلكين وفق الأنظمة والأعمال المشتركة بين الجهات.
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