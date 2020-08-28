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صرف تعويض ساند بأثر رجعي لجميع المستفيدين من الأمر الملكي مع تعويض سبتمبر

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2020-08-28

صرف تعويض ساند بأثر رجعي لجميع المستفيدين من الأمر الملكي مع تعويض سبتمبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمن معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس “ساند”.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجه باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه – أيده الله – بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

وأشار معالي الأستاذ محمد الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.

مؤسسة النقاعد :

من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.


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