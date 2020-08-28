، عبر الجبلين وبلغ النقطة 64.. العين يواصل زحفه نحو الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة 33 من دوري الأمير محمد بن سلمان

اختتمت مساء أمس الخميس منافسات الجولة الـ33 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ6 مباريات، حيث فاز فريق الثقبة على ضيفه النهضة بنتيجة 5-1، ليرتفع رصيد الثقبة إلى 50 نقطة بالمركز السابع، وبقي النهضة عند رصيده السابق بـ51 نقطة بالمركز السادس.

وخسر فريق نجران من ضيفه التقدم بنتيجة 2-3، ليرفع رصيد التقدم إلى 30 نقطة بالمركز التاسع عشر، بينما بقي نجران عند رصيده السابق بـ43 نقطة بالمركز الثاني عشر، فيما فاز فريق النجوم على مضيفه المجزل بنتيجة 5-1، ليرفع النجوم رصيده إلى 32 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز الـ20 والأخير.

وتعادل فريق الطائي مع مضيفه حطين بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد الطائي 45 نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما أصبح رصيد حطين عند 30 نقطة بالمركز الثامن عشر، وحقق العين انتصاراً مهماً بملاحقته للمتصدر الباطن بعد أن تغلب على الجبلين بنتيجة 2-1، ليصبح بالمركز الثاني 64 نقطة، فيما بقي الجبلين عند رصيده السابق بـ45 نقطة بالمركز التاسع، وفي آخر مباريات الجولة خسر أحد من ضيفه الكوكب بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد الكوكب 38 نقطة بالمركز الثالث عشر، وبقي أحد عند رصيده السابق بـ55 نقطة بالمركز الخامس.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى