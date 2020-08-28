︎ .

الآن.. وعبر #تطبيق_توكلنا تقدر تحصل على بيانات تسجيلك في #منصة_مدرستي ???????????? بكل سهولة! Advertisements الخدمة متاحة لجوالات الأندرويد (جوجل، هواوي) ????

.. وقريبًا لأجهزة iOS حمّل التطبيق من هنا ???????? جوجل بلاي:

https://bit.ly/2W0euUE

متجر هواوي:

https://bit.ly/3iKKRQT





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبر #تطبيق_توكلنا تقدر تحصل على بيانات تسجيلك في #منصة_مدرستي بكل سهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.