النائب العامّ يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصَّر ارتكبوا جرائم قبل بلوغ سن «18» عامًا

أصدر النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة قُصّر ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

والثلاثة القُصّر الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة هم: علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، حيث صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب.