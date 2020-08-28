السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 584 وفاة



كانبيرا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25322 إصابة تعافى منها 20361 شخصا.

// انتهى //

04:37ت م

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كانبيرا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 497 وفي أستراليا إلى 584 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25322 إصابة تعافى منها 20361 شخصا.// انتهى //04:37ت م0270

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