السعودية اليوم / مدير تعليم المخواة يترأس الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد للعام الدراسي الحالي



‎الباحة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

ترأس مدير ‫تعليم المخواة‬ الدكتور علي بن محمد الجالوق اليوم, الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد للعام الدراسي الحالي.

وتضمن الاجتماع عرض الجاهزية العالية للعام الدراسي الحالي, من خلال الوقوف على واقع وصول وتسليم المقررات والكتب الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس, بالإضافة إلى وقوف الاجتماع على الواقع الفعلي لتفعيل أدوار المكاتب والمشرفين والقادة في دعم عمليات التعلم عن بعد, ونسب التسجيل وقبول الطلاب والطالبات.

‏وبين الدكتور الجالوق أنه تم استكمال إنشاء الجداول الدراسية وإسنادها ونشرها عبر نظام نور, كما تم الوقوف على خطط وآليات دعم الأسر وتفعيل الدعم التقني والتربوي والنفسي لإنجاح وتجويد عمليات التعليم عن بعد, بعد إطلاق خدمة الهاتف الإرشادي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كذلك واقع التدريب على منصة مدرستي, مؤكدا أهمية استكمال الفاقد التدريبي.

وتابع :"ونظراً لأهمية التدريب على المنصة وإجادة استخدامها فإن إدارة تعليم المخواة أطلقت برامجها التدريبية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصّة مدرستي" لتشمل كافة شاغلي الوظائف التعليمية من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، من خلال “المدربين المركزيين” في الإدارة".

وأوضح الدكتور الجالوق أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها عن بعد, تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات استخدام منصّة مدرستي وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلبة وتأتي ضمن خطة إدارة التعليم واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

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04:32ت م

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