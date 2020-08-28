السعودية اليوم / بلدية عنيزة تنفذ أكثر من 19100 جولة رقابية وتصادر 3.8 أطنان من المنتجات الغذائية خلال 6 أشهر



عنيزة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية عنيزة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة الخدمات بالبلدية 19124 جولة رقابية على مختلف المحال والمنشآت التجارية وذلك خلال النصف الثاني من عام 1441هـ.

وبين وكيل الخدمات بالبلدية محمد الحركان أن أعمال البلدية الرقابية لم تتأثر خلال جائحة

وتابع الحركان أنه تم خلال نفس الفترة ضبط أكثر من 4100 مخالفة، بالإضافة لمصادرة أكثر من 3800 كجم من مختلف المواد الغير صالحة للاستهلاك وفقاً للرقابة الميدانية وبدعم من مختبر البلدية الذي يقوم بتنفيذ الفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى تنفيذ 100 جولة مشتركة مع قطاعات حكومية أخرى كهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة وسلامة السلع والأغذية المعروضة للمستهلكين وفق الأنظمة والأعمال المشتركة بين الجهات.

// انتهى //

04:25ت م

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عنيزة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسنفذت بلدية عنيزة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة الخدمات بالبلدية 19124 جولة رقابية على مختلف المحال والمنشآت التجارية وذلك خلال النصف الثاني من عام 1441هـ.وبين وكيل الخدمات بالبلدية محمد الحركان أن أعمال البلدية الرقابية لم تتأثر خلال جائحة كورونا ، وذلك بفضل الله ثم بفضل خطة العمل التي تدرسها وتنفذها البلدية بشكل سنوي لأعمال الرقابة الميدانية لمختلف القطاعات، حيث تم القيام بالأعمال الرقابية بوضعها المعتاد إضافة للرقابة المشددة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية.وتابع الحركان أنه تم خلال نفس الفترة ضبط أكثر من 4100 مخالفة، بالإضافة لمصادرة أكثر من 3800 كجم من مختلف المواد الغير صالحة للاستهلاك وفقاً للرقابة الميدانية وبدعم من مختبر البلدية الذي يقوم بتنفيذ الفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى تنفيذ 100 جولة مشتركة مع قطاعات حكومية أخرى كهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة وسلامة السلع والأغذية المعروضة للمستهلكين وفق الأنظمة والأعمال المشتركة بين الجهات.// انتهى //04:25ت م0268

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