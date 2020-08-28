

ريو دي جانيرو 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة​​​.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

04:11ت م

0267



ريو دي جانيرو 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة​​​.وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:11ت م0267

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.