السعودية اليوم / نيجيريا تستأنف الرحلات الدولية في الخامس من سبتمبر القادم



ابوجا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلن المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية موسى نوحو في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المعنية بمكافحة فيروس

وكانت نيجيريا قد أوقفت الرحلات الدولية خلال شهر مارس الماضي في إطار مكافحة وباء كورونا.

// انتهى //

04:05ت م

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ابوجا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلن المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية موسى نوحو في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا اليوم، استئناف بلاده الرحلات الدولية بدءا من الخامس من شهر سبتمبر القادم.وكانت نيجيريا قد أوقفت الرحلات الدولية خلال شهر مارس الماضي في إطار مكافحة وباء كورونا.// انتهى //04:05ت م0266

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