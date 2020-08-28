السعودية اليوم / تونس تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 117 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3324 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 73 حالة اثر تسجيل حالتي وفاة جديدة.

// انتهى //

03:41ت م

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تونس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 110 إصابات محلية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3324 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 73 حالة اثر تسجيل حالتي وفاة جديدة.// انتهى //03:41ت م0263

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