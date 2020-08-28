رياضي / الإسماعيلي يفوز على طنطا في الدوري المصري



القاهرة 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020 واس

تغلب فريق الإسماعيلي على مضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

//انتهى//

03:27ت م

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القاهرة 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020 واستغلب فريق الإسماعيلي على مضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.//انتهى//03:27ت م0262

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