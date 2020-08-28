السعودية اليوم / متشددون يقتلون أربعة جنود بكمين في مالي



باماكو 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أعلن الجيش في مالي عن مقتل أربعة من جنوده وإصابة 12 آخرين اليوم، في كمين نصبه متشددون لوحدة عسكرية لمكافحة الصيد الجائر في منطقة موبتيفي وسط البلاد.

وأكد الجيش المالي في بيان أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.

وتنشط جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في المناطق القاحلة في وسط وشمال مالي، وتستخدم تلك المناطق قاعدة لشن هجمات على الجنود والمدنيين في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ودول أخرى.

وتخشى قوى دولية بعد الإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن تزيد الاضطرابات في البلاد، وتتقوض المعركة مع المتمردين هناك وفي منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام.

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03:14ت م

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