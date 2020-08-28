السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في بلاده صعبة



الرباط 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن الوضعية الوبائية لفيروس

وقال العثماني في تصريح صحفي اليوم إن حكومته تعبأت لمواجهة الفيروس وتحاول أن تقوي المنظومة الصحية للتغلب على الضغط الموجود على هذه المنظومة، والطلب المتزايد عليها، وبالخصوص على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار بالمناسبة إلى أنه لا أحد يمكنه التكهن بوقت عودة الحجر الصحي من عدمه ولكن الوضعية الوبائية هي التي تحكم، معبرا عن أسفه للتراخي الحاصل في الإجراءات الاحترازية، ولكون الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي بخطورة هذا الوباء وبالوسائل التي ينتشر بها.

//انتهى//

03:10ت م

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الرباط 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في بلاده صعبة، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة وعدد الحالات الحرجة والوفيات.وقال العثماني في تصريح صحفي اليوم إن حكومته تعبأت لمواجهة الفيروس وتحاول أن تقوي المنظومة الصحية للتغلب على الضغط الموجود على هذه المنظومة، والطلب المتزايد عليها، وبالخصوص على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأشار بالمناسبة إلى أنه لا أحد يمكنه التكهن بوقت عودة الحجر الصحي من عدمه ولكن الوضعية الوبائية هي التي تحكم، معبرا عن أسفه للتراخي الحاصل في الإجراءات الاحترازية، ولكون الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي بخطورة هذا الوباء وبالوسائل التي ينتشر بها.//انتهى//03:10ت م0257

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