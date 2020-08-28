عاجل.. معارك عنيفة بمحافظة البيضاء ومقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية

الجمعة 28 أغسطس 2020

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء اليمنية، إن معارك عنيفة دارت فجر الجمعة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة.



وأكدت المصادر أن معارك عنيفة دارت بمختلف أنواع الأسلحة بين أبطال جبهة الحازمية وبإسناد من لواء الأماجد وبين مليشيا الحوثي في عدد من مواقع الجبهة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت معدات وآليات حوثية في المشيريف ببلاد قيفة بمديرية القريشية.

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كما شنت مقاتلات التحالف عدداً من الغارات في جبهة قانية وذلك تزامناً مع تجدد المعارك في عدد من مواقع الجبهة.

وفي سياق متصل.. وصف قائد اللواء 159 مشاة “العميد سيف الشدادي” المعارك الدائرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بالقاسية على المليشيا الحوثية.

وأكد العميد الشدادي في تصريح لموقع الجيش "سبتمبرنت" أن خسائر المليشيا كبيرة في قانية، سواء كان في العتاد أو الأرواح، من عناصرها التي تزج بهم، وهي تعلم بأن مصيرهم إما الهلاك أو الوقوع في قبضة الجيش، مشيراً إلى أن هناك تقدماً ميدانياً واسعاً ومستمراً لقوات الجيش، التي تمتلك زمام المبادرة.