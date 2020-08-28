شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مستفيد من «العيادات المتنقلة».. وترقيم 270 ألف رأس «إبل» والان نبدء بالتفاصيل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «دعم مربي الماشية بقروض ميسرة من صندوق التنمية الزراعي»، والتي انعقدت بالصالة الإرشادية بمشتل الفرع، وبالتنسيق مع مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، ومكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة، بحضور أكثر من 30 مربيًا، من المتقدمين للاستفادة من البرنامج.

محاور الورشة

واستعرضت الورشة عدة محاور، منها العناية بالماشية من ناحية التربية والتغذية، والعناية الصحية لقطيع الماشية والتحصينات، وإجراءات صندوق التنمية الزراعي، والشروط والمستندات المطلوبة، وكيفية الاستفادة من برنامج القروض المدعومة.

عيادات متنقلة

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن فرع الوزارة حظي بكثير من العناية من قبل الوزارة، مشيرًا إلى استحواذ الفرع على 8 عيادات بيطرية متنقلة، فيما يتعلق بالمواشي، ليصل عدد العيادات المتواجدة في المنطقة إلى 20 عيادة متنقلة، تم توزيعها على مختلف المحافظات.

وبين أن عدد المستفيدين من الخدمات، عن طريق المنشآت البيطرية التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بجميع خدماتها ومن جميع العيادات البيطرية، ومن ضمنها السيارات المتنقلة، بلغ أكثر من 20945 مستفيدًا.

ترقيم الإبل

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ولفت م. المطيري إلى أن نجاح انطلاق المرحلة الثانية من المشروع الوطني للترقيم الإلكتروني للإبل، ضاعف عمليات الترقيم، ووصل عدد الإبل المرقمة منذ بداية العام 1441هـ إلى 102574 رأسًا، لعدد 4885 من الملاك، وبذلك يصل عدد الإبل المرقمة منذ انطلاقة المشروع في المنطقة الشرقية، لأكثر من 270661 رأسًا، ولا تزال تلك الجهود تلقى نجاحًا على الطبيعة من واقع الإنجازات المحققة في ترقيم أكبر.

الأمن الغذائي

وقال إن هذا التسابق يأتي في إطار سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتوجيهات الوزير م. عبدالرحمن الفضلي، لإنجاح المبادرات التي أطلقتها؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي للمملكة.

دعم المربين

وأكد م. المطيري أن برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية، هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة؛ ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة، إذ يستهدف تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

ورش عمل

وأفاد بأنه سيتم تنفيذ عدة ورش مشابهة بمعدل ورشتين كل شهر، وستكون الورشة القادمة يوم الأربعاء الموافق 21/‏1/‏1442، ويقتصر الحضور على المسجلين مسبقًا.