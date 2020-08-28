شكرا لقرائتكم خبر عن «العطاء الرقمي».. 50 % خصومات على الأجهزة التقنية للطلاب والطالبات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مبادرة العطاء الرقمي التي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، مبادرة تشجيعية بالشراكة مع عدد من شركات الاتصالات ومحلات التجزئة لتقديم خصومات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات وباقات الاتصال، تصل إلى نسبة 50 % من قيمتها.

تضافر الجهود

وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية د.أحمد آل ثنيان، أن المبادرة جاءت إيماناً من الجميع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم ووزارة التجارة بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية عن بُعد، من خلال عقد شراكات مميزة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة وتقديم خصومات جذابة لإدارات التعلم عن بُعد، وتسهيل الحصول على الاحتياجات الضرورية لعودة سلسة وجادة للعام الدراسي الجديد.

وعي رقمي

وشجّع د.آل ثنيان بقية المتاجر بالإسهام في المبادرة، ودعم الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، بتوفير خصومات على الأجهزة التقنية والأدوات اللازمة، موضحاً أن الوزارة تسعى للنهوض بمستوى الوعي الرقمي وبناء مجتمع واع مهتم بالتقنية، وتغطية الاحتياج المعرفي التقني والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن المبادرة تعتمد على مساهمة القطاع الخاص الفعالة والمؤثرة في رحلة التحول الرقمي، وأهمية دورهم في بناء مجتمع رقمي كونهم جزءاً في رحلة تعلم الطلاب والطالبات.

أخلاقيات التعلم

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وبين الثنيان أن المبادرة سعت بالتزامن مع حملة توفير الأجهزة لتمكين أبناء الوطن الطموح رقمياً، إلى إطلاق «ويبينار العطاء الرقمي»، الذي يهدف إلى رفع الوعي التقني من خلال عقد محاضرات توعوية تقنية عن بعد لمستويات مختلفة، وتم الوصول إلى أكثر من مليون ونصف مستفيد. مشيرًا إلى أنه مع اعتماد التعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد يستمر العطاء، حيث بدأ العمل في عقد ورش توعوية عن بُعد تستهدف توعية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور عن أدوات وأخلاقيات التعلم والتعليم عن بعد وأفضل الممارسات في هذا المجال.

محدودو الدخل

وأسهمت المبادرة مع بدء جائحة كورونا وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في استمرارية العملية التعليمية عن بعد، وذلك بإطلاق حملة «كلنا عطاء» في نسختها الأولى في 18 مارس 2020 بهدف سد الفجوة التي تعاني منها الأسر المحدودة الدخل من الحصول على التعليم الكافي في ظل الظروف الحالية، إذ تم توزيع أكثر من 28 ألف جهاز لوحي محمول و110 آلاف شريحة بيانات مجانية من قبل شركات الاتصالات، واستفاد منها أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، وأكثر من 120 جمعية خيرية في أكثر من 13 منطقة إدارية، بالإضافة إلى المناطق النائية في المملكة.

كلنا عطاء

وحظيت المبادرة بتفاعل كبير فور إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المؤثرين وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، من خلال تجسيد قيمة كلنا عطاء، حيث أسهم فيها العديد من أفراد المجتمع بالتبرع بالأجهزة الحاسوبية. ولمعرفة المتاجر التي قدمت خصومات يرجى متابعة المنصة الرسمية لمبادرة العطاء الرقمي على تويتر @attaa_sa.