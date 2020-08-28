شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون ريال لرفع كفاءة 31 طريقا زراعيا بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، أن المشروع يستهدف رفع كفاءة ما يقرب من «١١٥» كم من الطرق الزراعية داخل واحة الأحساء بتكلفة «٢١» مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ الازدواج بالجزء المتبقي بطريق الديوان من دوار سلطانة حتى جسر بني معن بطول «٢.٩» كم بتكلفة «٣.٥» مليون ريال، وتنفيذ الازدواج بالجزء المتبقي من طريق سلطانة من دوار قرية الجرن باتجاه قرية الشقيق بطول «٣.٩» كم، بتكلفة «٥.٥» مليون ريال.
من جهة أخرى، أفاد فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بأنه تم الانتهاء من أعمال صيانة طبقة الأسفلت السطحية بطرق الشرق بطول «٢.٥ كم»، الأفريكولا بطول «٤.٣ كم» - الشعبة بطول «٢.٠ كم»، هيئة الري والصرف بطول «٧.٠٠ كم»، وجارٍ التجهيز لتنفيذ أعمال السلامة «الدهانات وعيون القطط واللوحات التحذيرية»، وجارٍ العمل حاليًا على طريق المطيرفي بطول «٩.٩٥ كم».
وكانت ”الخليج 365” قد نشرت موضوعًا تضمن مطالب عددٍ من أهالي محافظة الأحساء للجهات ذات الاختصاص بالنظر لحال بعض الطرق القديمة، خاصة الطرق الزراعية، مؤكدين أنها لا ترتقي إلى التطلعات والطموح، رغم ما تشهده المحافظة من تقدّم ونقلة كبيرة، لافتين إلى المعاناة التي يجدها مرتادو بعض الطرق من اهتراء للطبقات الأسفلتية والحُفر العشوائية والتشققات، سواء داخل الأحياء القديمة أو بالمناطق الزراعية، وناشدوا بتشكيل لجنة مختصة لمعاينة تلك الطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها.
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