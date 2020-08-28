شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر بنجران والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمس الخميس، المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر.

وشاهد سموه، خلال الافتتاح، عرضاً مرئياً عن المشاريع، إضافة إلى الاطلاع على مرافق المركز. وأوضح أمين منطقة نجران م. حمد عيبان أن المركز الحضاري قائم على مساحة تقدر بـ 1770 متراً مربعاً وبمساحة إجمالية لكامل موقع المبنى العام تقدر بـ2300 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 5,143,615 ريالاً، ويتكون المشروع من طابق واحد يحوي بداخله بهوًا وصالة للعرض وصالة أخرى لكبار الزوار وصالة طعام رئيسية ومسرحا رئيسيا يتسع لـ 230 شخصاً وغرفة تحكم وغرفا لتجهيز الأطقم.

وأضاف: إن المبنى يضم عناصر خارجية عبارة عن مواقف لعدد 300 سيارة لخدمات المبنى وعدد من أحواض الزراعة وملعب خارجي بمساحة 2400 متر مربع ومدرج يتسع لعدد 200 شخص. وبين أن مبنى البلدية شيّد على مساحة إجمالية تقدر بـ 2288 متراً مربعاً، وبمساحة خارجية للموقع تقدر بـ 7200 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 10,050,860 ريالاً، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق ومدخلين رئيسين ومصعد وعدد من السلالم للتنقل في أرجاء المبنى، ويضم الطابق الأول مكاتب إدارية ومرافق وخِدْمات، ومسرحا يتسع لعدد 130 شخصاً وصالة لاستقبال المراجعين وأخرى للاجتماعات الرسمية، كما يتكون الطابق الأول والثاني من عدة مكاتب إدارية تتسع لعدد 45 موظفاً، كما يحتوي المبنى من الخارج على مظلات لمواقف السيارات بما يعادل 40 موقفاً لخدمات موظفي المبنى و50 موقفاً لخدمات المراجعين، بالإضافة إلى عدد من المسطحات وأحواض الزراعة حول المبنى. وفي ختام التدشين تسلم سمو أمير نجران هدية تذكارية من أمين المنطقة بهذه المناسبة.