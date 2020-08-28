شكرا لقرائتكم خبر عن 338 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت عيادات «تطمن» في جدة خدماتها لــ338600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها. وتتواجد العيادات في كل من «غليل - الحمراء - كيلو 13- قويزة - أبحر الشمالية - الريان- السليمانية» إضافة إلى «مستشفى الملك فهد - مستشفى الملك عبدالعزيز- مجمع الملك عبدالله الطبي - مستشفى الثغر - مستشفى شرق جدة - مستشفى رابغ - مستشفى الليث - مستشفى أضم». يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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