شكرا لقرائتكم خبر عن تشييد خزاني مياه في «رماح» بـ27 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أنهت شركة المياه الوطنية تشييد خزاني مياه بسعة 16 ألف متر مكعب، في محافظة رماح وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 27 مليون ريال.

وتضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 83 كيلو مترًا، إضافة إلى 532 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 6.3 ألف مستفيد من العملاء والاستغناء عن 5500 رحلة صهريج في المحافظة.

وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية مع مراعاة أعلى معايير الجودة.