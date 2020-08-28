شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 910 مستجدين بـ«تقنية الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالطائف برنامجا لتهيئة 910 من المستجدين بالكلية للفصل التدريبي الأول وذلك بحضور عميد الكلية م.حمد القاسم، ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية. وبين «القاسم» أن الكلية قسمت المتدربين إلى مجموعات، الواحدة منها 50 متدربًا وفق الاحتياطات الاحترازية، مشيرا إلى تنفيذ برنامج وشرح متكامل عن نظام الكلية الذي أعدّه رئيس وحدة التوجيه والإرشاد.

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