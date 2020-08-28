شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان»: 9700 كرتون تمور لنازحي 4 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 9700 كرتون تمور على المتضررين بمحافظات الحديدة ومأرب ولحج وتعز

وشملت المساعدات توزيع 2،701 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، استفاد منها 2،701 أسرة.

كما وزع المركز 2،000 كرتون تمور للنازحين في مناطق الحدباء، وبن معيلي، وعرق آل شبوان التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 2،000 أسرة، إضافة إلى توزيع 3،000 كرتون تمور للأسر النازحة في مديرية المقاطرة الشرقية بمحافظة لحج، استفاد منها 3،000 أسرة.

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وشملت المساعدات توزيع 2،000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفاد منها 2،000 أسرة، وذلك في إطار مشروع توزيع 3،000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق، وضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

ومن جهة أخرى وزع المركز، أمس، مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 336 نازحا، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات 56 خيمة، و336 بطانية، و112 بساطا، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.