بأمر الملك.. شمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند»

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، على شمول الأفراد المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس « كورونا » المستجد، واستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض «ساند». ووجّه ـ أيده الله - بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل. وثمّن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا «ساند». وأشار الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر. من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

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