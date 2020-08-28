شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إلكترونية لمنسوبي «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف منظومة «شامل» إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية، كما تهدف إلى التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة وحفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها، وإعداد الخطط الخاصة بأعمال وأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان ومتابعتها.
كما تهدف الدورة إلى تحليل وتصنيف البيانات المحفوظة في هذا النظام على مدى السنوات المالية المتتالية، وتوفير العديد من المعلومات والإحصائيات والمقارنات على مستوى الجهة والقطاعات والفروع.
يُذكر أن منظومة شامل تُعنى بمهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة وتوفير بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آليًا مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).
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