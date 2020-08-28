شكرا لقرائتكم خبر عن 54 % من حالات «كورونا» الجديدة لإناث وأطفال والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 1019 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 311855 حالة، من بينها 21815 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1582 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1310 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 286255 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% لإناث، و57% لذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6%، فيما بلغ عدد الوفيات 3785 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة «يرحمهم الله جميعا»، لافتة إلى إجراء 63265 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.