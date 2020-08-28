شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليون مكالمة لـ«الهلال الأحمر» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت الفرق الإسعافية «140.994» حالة طارئة خلال تلك الفترة، وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهودها المكثفة للاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار المرض واحتواء آثاره على المجتمع، من خلال تسخير كل ما تملكه من كوادر طبية وإمكانيات إسعافية وفنية على أعلى مستوى.
وأشارت الهيئة إلى أنه في ظل الجائحة واصلت الفرق التطوعية مبادرتها التطوعية والتوعوية وشاركت في أكثر من «1200» فرصة تطوعية، تمثلت في تأمين نقاط فرز أولي بعدد من الجهات الحكومية والخاصة وفي الأماكن الحيوية كالمجمعات التجارية والنقاط الأمنية داخل المدن وخارجها، بمشاركة «11.901» متطوع ومتطوعة للتعريف بطرق الوقاية من الفيروس، إضافة إلى تقديم دعم العمل في غرف العمليات التي تشهد كثافة الاتصالات، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغت أكثر من «83.230» ألف ساعة تطوعية.ولفتت إلى أن فرقها على أهبة الاستعداد على مدار الساعة على الرقم «997».
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