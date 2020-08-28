شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 8 آلاف معلمة وقائدة على «مدرستي» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث - بنات، تدريب 8566 معلمة وقائدة على منصة «مدرستي» وذلك خلال الثلاثة الأيام الماضية. وقالت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بشاوري، إن منصة «مدرستي» أحد أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني الذي يضم العديد من الأدوات التعليمية والإلكترونية الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، والإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، ودعم القيم والمهارات والمعارف لجميع الطالبات لمواءمة المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل. وأضافت مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات د.جميلة الرويثي: إن «مدرستي» يتم من خلالها تفعيل دور الطالبات، لأنهن محور العملية التعليمية، مشيرةً إلى تدريب 7629 متدربة لفئة المعلمة عبر 23 قاعة افتراضية، كما تم تدريب 937 لفئة القائدة عبر 8 قاعات افتراضية.

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