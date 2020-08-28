شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة في محطات الوقود بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية وسط الدمام، 25 مخالفة في محطات الوقود، شملت عدم تجديد الرخص، واللوحات الإعلانية، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطة وملحقاتها، والاستخدام غير النظامي للارتدادات، إضافةً إلى وجود ملوثات بصرية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله بن سند الشمري أن البلدية تنفذ جولات يومية على محطات الوقود؛ لرصد الملاحظات، ومتابعتها حتى المعالجة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع المخالفات بتوجيه إشعار للمحطة بالمخالفة المرصودة، وتتم متابعتها حتى المعالجة، بعد أخذ الإجراءات الرسمية عليها.

وقال المواطن «عبدالعزيز الخالدي»: إنه يرى التزامًا كبيرًا في محطات الوقود بوسط الدمام، مؤكدًا أن ذلك يعكس المتابعة المستمرة للبلدية، التي تبذل جهودًا كبيرة في مهام عملها، من خلال جولاتها اليومية.

من ناحيته، أكد المواطن «راشد الأحمد»، أنه يرى جهود البلدية في متابعة ورصد المخالفات في محطات الوقود، والمنشآت التجارية، دون تهاون.