شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. استقبال 428 ألف طالب «افتراضيا» في 1819 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أكملت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، استعداداتها لاستقبال نحو 428 ألف طالب وطالبة افتراضيًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في 1819 مدرسة، ورفعت جاهزيتها الفنية والتقنية؛ لضمان بدء التعليم عن بعد بكفاءة عالية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن تعليم الشرقية سباق في تطبيق العمل عند بعد، حتى من قبل ظهور جائحة «كورونا»، ويستند على خبرة طويلة في مجال تقنية المعلومات، مؤكدًا سعي إدارة التعليم لتحقيق بيئة عملية وتعليمية ذات فاعلية دائمة، وجودة عالية.

وأضاف: إن إدارة التعليم وفرت آليات للعمل عن بعد، والتعامل الإلكتروني، مثل نظام «إسعاد»، وغيره، مشيرًا إلى تنوع منصة «مدرستي»، لتشمل الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، مدعومة بأدوات مساعدة.

وتابع: «وفرت إدارة التعليم حسابات مايكروسوفت لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والجهات الإشرافية، بالإضافة إلى 37 حسابًا لكافة المكاتب في المنطقة والإدارات؛ لتكون خطا موازيا لمنصة مدرستي؛ سعيًا لبيئة تعليمية فاعلة؛ لضمان بدء عام دراسي جاد منذ اليوم الأول». وأشار إلى أن إدارة التعليم شاركت مساء أمس الأول، في اجتماع تقوده وزارة التعليم لتحقيق هدف التعليم الحقيقي، حيث تتوافر كل الإمكانيات البشرية والتقنية والفنية لتحقيق ذاك الهدف، منوها بالدور الهام لمتابعة ولي الأمر، ولجهود المعلم والمعلمة، كحجر أساس لكل المنظومة التعليمية الحديثة، حيث تم ربط منصة «مدرستي»، بنظام «نور».