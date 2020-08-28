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استعراض خطوات التحول بـ«التجمع الصحي الأول»

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استقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام المهيدب، أمس الأول، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الرابع في الرياض، ورئيس التجمع الصحي في الطائف د.عبدالرحمن المعمر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية د.عبدالعزيز الغامدي، والمديرين التنفيذين في التجمع.

وجرى خلال اللقاء الإطلاع على سير العمل وتجارب التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة التجمع في التخطيط للتحوّل المؤسسي؛ تحقيقًا لأهداف وزارة الصحة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

واستعرض الرئيس التنفيذي د.عبدالعزيز الغامدي خطوات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومسيرة التخطيط للتحول المؤسسي، بدءًا من مرحلة الإعداد وتهيئة فرق التخطيط، وما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية.

وأكد أن التجمع، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبدعم من وزير الصحة د.توفيق الربيعة، عمل على رسم جميع السياسات والإجراءات التي تكفل تطبيق التحول المؤسسي على الوجه الأمثل.

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