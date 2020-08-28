شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض خطوات التحول بـ«التجمع الصحي الأول» والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء الإطلاع على سير العمل وتجارب التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة التجمع في التخطيط للتحوّل المؤسسي؛ تحقيقًا لأهداف وزارة الصحة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.
واستعرض الرئيس التنفيذي د.عبدالعزيز الغامدي خطوات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومسيرة التخطيط للتحول المؤسسي، بدءًا من مرحلة الإعداد وتهيئة فرق التخطيط، وما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية.
وأكد أن التجمع، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبدعم من وزير الصحة د.توفيق الربيعة، عمل على رسم جميع السياسات والإجراءات التي تكفل تطبيق التحول المؤسسي على الوجه الأمثل.
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