شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 450 كيلو لحوم وأغذية برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيته، أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أنه تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر.
وقال القرني إنه تم على الفور إغلاق المحل، ومصادرة الكميات الموجودة، وإتلافها، والتي بلغت 450 كجم من اللحوم مجهولة المصدر والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. وأشار إلى أن البلدية تشدد وتكثف الرقابة على أسواق النفع العام، حفاظًا على المواطنين والمقيمين.
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