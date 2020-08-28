شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 450 كيلو لحوم وأغذية برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رأس تنورة، 450 كيلوجراما من اللحوم مجهولة المصدر والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك في مداهمة محل غير مرخص لبيع المواد الغذائية، ومخالف للأنظمة.

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أنه تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر.

وقال القرني إنه تم على الفور إغلاق المحل، ومصادرة الكميات الموجودة، وإتلافها، والتي بلغت 450 كجم من اللحوم مجهولة المصدر والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. وأشار إلى أن البلدية تشدد وتكثف الرقابة على أسواق النفع العام، حفاظًا على المواطنين والمقيمين.