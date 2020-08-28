، قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تفاجأ عديد من المواطنين بجدة أثناء شرائهم أجهزة إلكترونية وحاسبات بارتفاع الأسعار إضافة إلى نشوء سوق سوداء من قِبل ضعاف النفوس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد، وسط مطالبتهم بتكثيف الجهات الرقابية جولاتهم على محال الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.
حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عددٍ من أولياء الأمور ذكر فيها أحدهم أنه بعد وضع التعليم عن بعد أتمنى مراقبة أسعار الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، مبينًا أنه شاهد عروضًا في المواقع والسنابات عن بيع الأجهزة بأسعار عالية حيث يقوم الكثير منهم بشراء أجهزة بكمية كثيرة من أحد المتاجر التي تقدم العروض، ويقوم بشرائها وبيعها بطريقته بأسعار عالية.
وبيّن أن عديدًا من المحال المعروفة استغلت أيضًا حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار، وغلب عليهم الجشع والطمع لاستغلال الوضع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة في محال الحاسبات ومحال الأجهزة الإلكترونية، ومحاسبة من يقف وراء رفع الأسعار في بعض المحال وردعهم عن هذه التجاوزات.التعليم عن بعد
قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدةسعود الدعجاني الخليج 365 2020-08-28
تفاجأ عديد من المواطنين بجدة أثناء شرائهم أجهزة إلكترونية وحاسبات بارتفاع الأسعار إضافة إلى نشوء سوق سوداء من قِبل ضعاف النفوس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد، وسط مطالبتهم بتكثيف الجهات الرقابية جولاتهم على محال الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.
حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عددٍ من أولياء الأمور ذكر فيها أحدهم أنه بعد وضع التعليم عن بعد أتمنى مراقبة أسعار الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، مبينًا أنه شاهد عروضًا في المواقع والسنابات عن بيع الأجهزة بأسعار عالية حيث يقوم الكثير منهم بشراء أجهزة بكمية كثيرة من أحد المتاجر التي تقدم العروض، ويقوم بشرائها وبيعها بطريقته بأسعار عالية.
وبيّن أن عديدًا من المحال المعروفة استغلت أيضًا حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار، وغلب عليهم الجشع والطمع لاستغلال الوضع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة في محال الحاسبات ومحال الأجهزة الإلكترونية، ومحاسبة من يقف وراء رفع الأسعار في بعض المحال وردعهم عن هذه التجاوزات.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:53 AM
بعض ضعاف النفوس يستغل عروض المتاجر ويبيع بأسعار عالية
تفاجأ عديد من المواطنين بجدة أثناء شرائهم أجهزة إلكترونية وحاسبات بارتفاع الأسعار إضافة إلى نشوء سوق سوداء من قِبل ضعاف النفوس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد، وسط مطالبتهم بتكثيف الجهات الرقابية جولاتهم على محال الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.
حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عددٍ من أولياء الأمور ذكر فيها أحدهم أنه بعد وضع التعليم عن بعد أتمنى مراقبة أسعار الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، مبينًا أنه شاهد عروضًا في المواقع والسنابات عن بيع الأجهزة بأسعار عالية حيث يقوم الكثير منهم بشراء أجهزة بكمية كثيرة من أحد المتاجر التي تقدم العروض، ويقوم بشرائها وبيعها بطريقته بأسعار عالية.
وبيّن أن عديدًا من المحال المعروفة استغلت أيضًا حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار، وغلب عليهم الجشع والطمع لاستغلال الوضع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة في محال الحاسبات ومحال الأجهزة الإلكترونية، ومحاسبة من يقف وراء رفع الأسعار في بعض المحال وردعهم عن هذه التجاوزات.
، قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.