، قوة الواجب السعودية توصل جهازاً للفحص بالأشعة لمنفذ الشحن بالمهرة ،

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أوصلت قوة الواجب السعودية جهازاً للفحص بالأشعة لمنفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة ضمن جهود دعم الحكومة اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، القوة السعودية قامت بتأمين هذا الجهاز كغيره سابقاً لمنفذ شحن الحدودي، فهو ليس الأول والأخير لدعم الحكومة اليمنية بتمكين الأجهزة الأمنية بالجمرك من أداء مهمتها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش بالجمرك.
ولجأت قيادات الجماعات الفوضوية إلى الوسائل الإعلامية الداعمة للفوضى لنشر الشائعات والفبركات الإعلامية بهدف الإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فجاء التضليل بشائعة روّجتها جماعات التهريب والأسلحة وبعض القنوات الفضائية الداعمة لهم بأن قوات سعودية اقتحمت المنفذ.
ولا غرابة في أن يجن زعماء وأعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح في المحافظة، حيث سيفقدون مصالحهم ومصادر الدخل غير الشرعية من خلال تهريبهم للأسلحة والممنوعات.
قوة الواجب السعودية توصل جهازاً للفحص بالأشعة لمنفذ الشحن بالمهرةمحمد المواسي الخليج 365 2020-08-28
أوصلت قوة الواجب السعودية جهازاً للفحص بالأشعة لمنفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة ضمن جهود دعم الحكومة اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، القوة السعودية قامت بتأمين هذا الجهاز كغيره سابقاً لمنفذ شحن الحدودي، فهو ليس الأول والأخير لدعم الحكومة اليمنية بتمكين الأجهزة الأمنية بالجمرك من أداء مهمتها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش بالجمرك.
ولجأت قيادات الجماعات الفوضوية إلى الوسائل الإعلامية الداعمة للفوضى لنشر الشائعات والفبركات الإعلامية بهدف الإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فجاء التضليل بشائعة روّجتها جماعات التهريب والأسلحة وبعض القنوات الفضائية الداعمة لهم بأن قوات سعودية اقتحمت المنفذ.
ولا غرابة في أن يجن زعماء وأعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح في المحافظة، حيث سيفقدون مصالحهم ومصادر الدخل غير الشرعية من خلال تهريبهم للأسلحة والممنوعات.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:05 AM
تسبب بلجوء جماعات الجريمة المنظمة للتضليل ونشر الشائعات والفبركات الإعلامية
أوصلت قوة الواجب السعودية جهازاً للفحص بالأشعة لمنفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة ضمن جهود دعم الحكومة اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، القوة السعودية قامت بتأمين هذا الجهاز كغيره سابقاً لمنفذ شحن الحدودي، فهو ليس الأول والأخير لدعم الحكومة اليمنية بتمكين الأجهزة الأمنية بالجمرك من أداء مهمتها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش بالجمرك.
ولجأت قيادات الجماعات الفوضوية إلى الوسائل الإعلامية الداعمة للفوضى لنشر الشائعات والفبركات الإعلامية بهدف الإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فجاء التضليل بشائعة روّجتها جماعات التهريب والأسلحة وبعض القنوات الفضائية الداعمة لهم بأن قوات سعودية اقتحمت المنفذ.
ولا غرابة في أن يجن زعماء وأعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح في المحافظة، حيث سيفقدون مصالحهم ومصادر الدخل غير الشرعية من خلال تهريبهم للأسلحة والممنوعات.
، قوة الواجب السعودية توصل جهازاً للفحص بالأشعة لمنفذ الشحن بالمهرة ،
المصدر : الخليج 365
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