محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات بلغ 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس سجلت فرنسا اليوم 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 259698 إصابة. وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 32 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20070 وفاة في المستشفيات، و10506 آخرين في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.فيروس كورونا الجديد فرنسا فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-27 سجلت فرنسا اليوم 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 259698 إصابة. وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 32 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20070 وفاة في المستشفيات، و10506 آخرين في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية. Advertisements 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:51 PM إجمالي الوفيات بلغ 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس إجمالي الوفيات بلغ 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس سجلت فرنسا اليوم 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 259698 إصابة. وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 32 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20070 وفاة في المستشفيات، و10506 آخرين في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية. ، فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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