، المؤرخ متوقع فوز "ترامب" في 2016: أتوقع خسارته في 2020 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توقع مؤرخ ومحلل أمريكي شهير أن يخسر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام نظيره الديموقراطي جو بايدن.
وتنبأ المؤرخ الأمريكي "ألان ليختمان" بشكل صحيح بكل فائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1984، ويقول هذا العام إن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.
وقال "ليختمان" في حديث تلفزيوني مع محطة "سي تي في نيوز": "على عكس توقعاتي لعام 2016 حين توقعت انتصار ترامب للرئاسة، وفقاً لتحليلاتي الحالية ترامب سيخسر الانتخابات المقبلة".
وكان "ليختمان" من بين عدد قليل للغاية من المحللين والمؤرخين الذين توقعوا فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016 في ذلك الوقت.
وذكر "ليختمان" أنه يعتمد في تحليلاته على 13 نقطة يسميها "المفاتيح الثلاثة عشر"، ورغم أن المرشحين نقاطهم متقاربة إلا أن "جو بايدن" يتفوق على ترامب بنقطة مهمة ستجعله يخسر الانتخابات.
وتتفق أغلب استطلاعات الرأي العام الأمريكية حالياً مع توقعات "ليختمان" حيث حقق "بايدن" أرقاماً أقوى.الرئيس الأمريكي
المؤرخ متوقع فوز "ترامب" في 2016: أتوقع خسارته في 2020خالد علي الخليج 365 2020-08-28
توقع مؤرخ ومحلل أمريكي شهير أن يخسر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام نظيره الديموقراطي جو بايدن.
وتنبأ المؤرخ الأمريكي "ألان ليختمان" بشكل صحيح بكل فائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1984، ويقول هذا العام إن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.
وقال "ليختمان" في حديث تلفزيوني مع محطة "سي تي في نيوز": "على عكس توقعاتي لعام 2016 حين توقعت انتصار ترامب للرئاسة، وفقاً لتحليلاتي الحالية ترامب سيخسر الانتخابات المقبلة".
وكان "ليختمان" من بين عدد قليل للغاية من المحللين والمؤرخين الذين توقعوا فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016 في ذلك الوقت.
وذكر "ليختمان" أنه يعتمد في تحليلاته على 13 نقطة يسميها "المفاتيح الثلاثة عشر"، ورغم أن المرشحين نقاطهم متقاربة إلا أن "جو بايدن" يتفوق على ترامب بنقطة مهمة ستجعله يخسر الانتخابات.
وتتفق أغلب استطلاعات الرأي العام الأمريكية حالياً مع توقعات "ليختمان" حيث حقق "بايدن" أرقاماً أقوى.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
12:22 AM
توقع مؤرخ ومحلل أمريكي شهير أن يخسر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام نظيره الديموقراطي جو بايدن.
وتنبأ المؤرخ الأمريكي "ألان ليختمان" بشكل صحيح بكل فائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1984، ويقول هذا العام إن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.
وقال "ليختمان" في حديث تلفزيوني مع محطة "سي تي في نيوز": "على عكس توقعاتي لعام 2016 حين توقعت انتصار ترامب للرئاسة، وفقاً لتحليلاتي الحالية ترامب سيخسر الانتخابات المقبلة".
وكان "ليختمان" من بين عدد قليل للغاية من المحللين والمؤرخين الذين توقعوا فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016 في ذلك الوقت.
وذكر "ليختمان" أنه يعتمد في تحليلاته على 13 نقطة يسميها "المفاتيح الثلاثة عشر"، ورغم أن المرشحين نقاطهم متقاربة إلا أن "جو بايدن" يتفوق على ترامب بنقطة مهمة ستجعله يخسر الانتخابات.
وتتفق أغلب استطلاعات الرأي العام الأمريكية حالياً مع توقعات "ليختمان" حيث حقق "بايدن" أرقاماً أقوى.
، المؤرخ متوقع فوز "ترامب" في 2016: أتوقع خسارته في 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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